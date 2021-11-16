Семья иммигрантов приговорена к тюремному заключению за получение десятков миллионов “ковидных” долларов обманным путем.

Несколько жителей Энсино, пригорода Лос-Анджелеса, приговорены к тюремному заключению за сговор с целью получения мошенническим путем более 20 миллионов долларов в рамках Программы защиты зарплаты (PPP) и ссуды на случай стихийного бедствия (EIDL) COVID-19: Ричард Айвазян, 43 года, приговорен к 17 годам заключения; его жена Мариэтта Терабелян, 37 лет, приговорена к шести годам заключения; 41-летний Артур Айвазян, брат Ричарда Айвазяна, приговорен к пяти годам заключения в федеральной тюрьме, сообщает Департамент юстиции.

На слушаниях по делу в понедельник судья Уилсон далее охарактеризовал Ричарда Айвазяна как «бессердечного бессердечного мошенника, не уважающего закон» и человека, который «считает мошенничество достижением».

Двое из обвиняемых приговорены заочно, т.к они скрылись от правосудия. ФБР предлагает вознаграждение в размере до $20 000 информацию, ведущую к аресту Ричарда Айвазяна и Терабеляна, которые якобы разрезали свои браслеты для отслеживания и скрылись в ожидании приговора по этому делу.

Согласно судебным документам, обвиняемые использовали десятки поддельных, украденных или вымышленных личностей, в том числе имена, принадлежащие пожилым или умершим людям и иностранным студентам по обмену, которые ненадолго побывали в США много лет назад и потом не возвращались, для подачи поддельных заявлений примерно на 150 кредитов PPP и EIDL.

В поддержку поддельных заявок на получение кредита ответчики также представили фальшивые и фиктивные документы, включая поддельные документы, удостоверяющие личность, налоговые документы и ведомости заработной платы. Затем ответчики использовали полученные обманным путем средства в качестве первоначального взноса на покупку роскошных домов в Тарзане, Глендейле и Палм-Дезерт. На эти средства они также покупали золотые монеты, бриллианты, ювелирные изделия, роскошные часы, изысканную импортную мебель, дизайнерские сумки, одежду и мотоцикл Harley-Davidson. Заговорщики пытались обманным путем получить более 20 миллионов долларов из фондов помощи при COVID-19.

Департамент юстиции обращается к тем лицам, у кого есть информация об утверждениях о попытке мошенничества, связанного с COVID-19, с просьбой сообщить об этом, позвонив в Национальный центр по борьбе с мошенничеством в результате стихийных бедствий (NCDF) Министерства юстиции США по телефону 866-720-5721 или заполнив веб-форму.