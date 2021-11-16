Калифорнийцы ожидают дополнительные “стимулирующие” выплаты от штата

В минувшую пятницу State Franchise Tax Board начал отправлять стимулирующие чеки калифорнийцам, соответствующим требованиям, всего буде выслано около 784 000 чеков на сумму $600 каждый. С 12 ноября в виде депозитных платежей поступит около 34 000 выплат, через USPS – 750 000 чеков, но по почте доставка может занять до трех недель.

Эти выплаты являются частью программы Golden State Stimulus II (GSS II), в рамках которой штат рассчитывает предоставить около 12 миллиардов долларов на помощь в связи с коронавирусом 15,2 миллионам домохозяйств Калифорнии, т.е. примерно двум третям налогоплательщиков штата.

Проверить, стоит ли ожидать выплату и когда, можно на сайте www.ftb.ca.gov.

Чеки могут получить жители Калифорнии, которые проживали в штате более половины налогового года 2020 года и заработавшие $75 000 или меньше.