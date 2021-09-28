ФБР заплатит $20 000 за информацию о нахождении армянских иммигрантов

ФБР заплатит $20 000 за информацию о нахождении Ричарда Айвазяна и Мариетты Терабелян.

Как сообщается на сайте ФБР, 43-летний Ричард Айвазян, уроженец Армении, проживал в калифорнийских городах Тарзане, Лос-Анджелесе, Энсино и Норт-Хиллз, злоупотребляет наркотиками.

Айвазян и его сообщница (и супруга) , 3-летняя Мариэтта Терабелян, разыскиваются за нарушение условий их предварительного заключения в Лос-Анджелесе. Считается, что они путешествуют вместе.

20 октября 2020 года Окружной суд США по центральному округу Калифорнии предъявил Айвазян обвинение в сговоре с целью совершения электронного и банковского мошенничества.

4 декабря 2020 года Айвазян был помещен под домашний арест, на нем был трекер-браслет. Примерно 29 августа 2021 года Айвазян якобы порезал свой трекер-браслет и сбежал. С тех пор его никто не видел и не слышал. Судебный ордер на его арест был выдан 30 августа 2021 года после того, как ему было предъявлено обвинение на федеральном уровне о нарушении досудебного освобождения.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, в июне этого года, жители Энсино – Ричард Айвазян, его жена Мариетта Терабелян и его 41-летний брат Артур Айвазян – были признаны виновными по обвинению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества с государственной помощью во время пандемии.

Если у вас есть какая-либо информация по этому делу, обратитесь в местное отделение ФБР или в ближайшее американское посольство или консульство США.