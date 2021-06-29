Группа калифорнийских армян украла $18 млн из фондов помощи в связи COVID-19

По информации Департамента юстиции, жители Энсино – 42-летний Ричард Айвазян, его 37-летняя жена Мариетта Терабелян и его 41-летний брат Артур Айвазян – были признаны виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, по 8 пунктам обвинения в банковском мошенничестве и по 1 пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

41-летний Ваге Дадян из Глендейла был признан виновным по 1 пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с банками и мошенничества с использованием электронных средств, 6 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, 3 пунктам обвинения в мошенничестве с банками, 1 пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и 1 пункту обвинения в отмывании денег.

28 июня присяжные признали, что ответчики должны лишиться банковских счетов, ювелирных изделий, часов, золотых монет, трех жилых домов и примерно 450 000 долларов наличными.

Согласно доказательствам, представленным в суде, обвиняемые использовали поддельные, украденные или вымышленные личные данные, например, «Юлия Жадько» и «Виктория Кауичко», для подачи поддельных заявок на получение ссуд в рамках Программы защиты заработной платы (PPP) и ссуды на случай стихийного бедствия (EIDL) COVID-19. Они также представили кредиторам и Управлению малого бизнеса (SBA) фальшивые документы, удостоверяющие личность, налоговые документы и ведомости заработной платы.

Заговорщики получили более 18 миллионов долларов из фондов помощи в связи COVID-19. Полученные обманным путем средства обвиняемые использовали в качестве первоначального взноса на покупку роскошных домов в Тарзане, Глендейле и Палм-Дезерт. Они также использовали средства для покупки золотых монет, бриллиантов, ювелирных изделий, роскошных часов, изысканной импортной мебели, дизайнерских сумок, одежды и мотоцикла Harley-Davidson.

Оглашение приговора назначено на 13 сентября.