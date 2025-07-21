18 июля 2025 года в результате оперативной спецоперации был арестован 25-летний гражданин Украины Володимир Катаев. Мужчину подозревают в попытке обманом выманить у пожилой жительницы округа $50,000. В настоящее время он находится под стражей, залог установлен в размере $400,000. На него также наложен иммиграционный арест, сообщает WSMV.

По данным шерифа округа Камберленд и отдела по киберпреступлениям Бюро расследований Теннесси (TBI), расследование началось 18 июня. Жительница сообщества Мидвей получила звонок от лица, выдававшего себя за сотрудника Федеральной торговой комиссии США. Ей сообщили, что её номер социального страхования будет приостановлен, если она не переведёт $50,000. Также ей пригрозили уголовной ответственностью за нарушение Закона о защите конфиденциальности 1974 года, если она сообщит о случившемся кому-либо — приём, часто используемый мошенниками для изоляции жертв.

Сотрудники правоохранительных органов перехватили переписку с предполагаемым преступником и организовали контролируемую операцию по задержанию. Катаєв был арестован в момент, когда пришёл за подставной посылкой, подготовленной как приманка, передает радио 102.5 WOW.

Цифровые доказательства, изъятые у подозреваемого, были переданы ФБР для дальнейшей экспертизы. Расследование продолжается, судебное разбирательство назначено в Окружном суде Камберленда. Статус дела остаётся открытым. “Славянскому Сакраменто” удалось подтвердить арест Катаева в тюрьме округа.