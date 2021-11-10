Байден отменяет правило Трампа о религиозной защите государственных подрядчиков

Министерство труда США предложило отменить религиозную защиту эпохи Трампа для тех, кто заключил договор с федеральным правительством, в пользу политики, обеспечивающей более узкое представление о религиозной дискриминации.

Управление программ соблюдения федеральных контрактов (Office of Federal Contract Compliance Programs, OFCCP) опубликовало свое заявление о “Защите равенства и свободы вероисповедания”, в котором указывается, что OFCCP “возлагает на тех, кто ведет дела с федеральным правительством – подрядчиков и субподрядчиков – ответственность за обеспечение отсутствия дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, религии, национального происхождения, инвалидности или статуса защищенного ветерана.

“Мы также следим за тем, чтобы подрядчики выполняли свои позитивные обязательства по обеспечению равных возможностей трудоустройства. Мы выполняем и обеспечиваем соблюдение трех мандатов о равных возможностях трудоустройства: Указ 11246, раздел 503 Закона о реабилитации 1973 года и Закон о помощи в перестройке ветеранов времен Вьетнама 1974 года”, – говорится в тексте заявления.

9 ноября OFCCP предлагает отменить правило 2020 года, обнародованное в конце правления администрации Трампа. По мнению Департамента труда, это предложение защитит работников от дискриминации и гарантирует свободу вероисповедания, “отменив ненужное и проблематичное правило 2020 года”.

Как поясняет Департамент труда, “при определении того, какие организации имеют право на освобождение по религиозным мотивам, прецедентное право Title VII в подавляющем большинстве постановляло, что всеобъемлющий запрос информации сосредоточен на том, являются ли цели и характер работодателя в первую очередь религиозными – определение, которое обычно делается путем взвешивания нескольких факторов. Правило 2020 отклоняется от этого подхода.

Предложение сохранит исключение для религиозных работодателей, OFCCP просто вернется к политике, действующей при администрациях Буша и Обамы. Как считается, это предложение повысит ясность и последовательность в применении исключения по религиозным мотивам, вернувшись к давней политике и практике агентства, основанным на принципах и прецедентном праве Title VII, а также других применимых законах при толковании исключения.