Калифорния запускает программу вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет

После того, как рабочая группа по обзору научной безопасности в западных штатах провела обзор федерального процесса и пришла к выводу, что вакцина Pfizer-BioNTech безопасна и эффективна для детей в возрасте 5 лет и старше, штат разворачивает программу вакцинации.

Согласно информации офиса губернатора, Калифорния немедленно начинает вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет; 1,2 миллиона педиатрических доз выделено штату от федерального правительства.

Как указывается, уже существует более 3100 клиник при школах, обслуживающих более 2 миллионов учащихся, еще 800 запланировано на ноябрь и декабрь, чтобы охватить 450 000 студентов.

Родителям рекомендуется позвонить лечащему врачу своего ребенка, чтобы записаться на прием для вакцинации COVID-19. Родители также могут посетить MyTurn.ca.gov или позвонить по горячей линии по телефону 833-422-4255, начиная с четверга, чтобы найти ближайший пункт вакцинации.