Суд в Калифорнии приговорил Олега Тинькова к году пребывания под надзором

Тиньков признал себя виновным в неуплате налогов после отказа от гражданства США, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Основатель российского банка «Тинькофф», предприниматель Олег Тиньков, осужден в Соединенных Штатах за уголовное преступление. По данным Минюста США, в октябре 2013 основанная бизнесменом компания Tinkoff Credit Systems (TCS) провела публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, в результате которого рыночная стоимость акций TCS была оценена в 1,1 миллиарда долларов.

Несколько дней спустя Тиньков, уроженец России, в свое время входивший в полторы тысячи богатейших людей планеты, подал в посольство США в Москве заявление об отказе от американского гражданства, полученного им в 1996 году.

В Минюсте США сообщили, что в заявлении Тиньков ложно указал, что обладает капиталом в 300 тыс. долларов США, таким образом избавив себя от необходимости уплатить около 250 тыс. долларов подоходного налога в казну США.

В сентябре 2019 года Тинькову было предъявлено обвинение в умышленной подаче подложных налоговых деклараций. 26 февраля 2020 года бизнесмен был арестован в Лондоне, а Соединенные Штаты потребовали его экстрадиции.

Тиньков обжаловал запрос, сославшись на то, что проходит в Великобритании курс интенсивного лечения от острого миелоидного лейкоза, из-за которого у него ослаблен иммунитет, что не позволяет ему безопасно путешествовать.

В итоге бизнесмен признал свою вину и заключил соглашение со следствием, в соответствии с которым он заплатил более полумиллиарда долларов штрафа. Кроме того, в рамках сделки со следствием судья в Калифорнии приговорил Олега Тинькова к одному году пребывания под надзором. Уточняется, что наказание не обязывает его находиться в США, и годичный срок считается уже отбытым на момент вынесения приговора.