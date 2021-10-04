Олег Тиньков, основатель российского банка Тинькофф, признал себя виновным в налоговом мошенничестве в США

1 октября Олег Тиньков признался в сокрытии активов на сумму более 1 миллиарда долларов при отказе от гражданства США и согласился выплатить штраф на сумму более 500 миллионов долларов.

Согласно соглашению о признании вины, Олег Тиньков стал гражданином США в 1996 году через процесс натурализации. С этого времени по 2013 год он подавал налоговые декларации в США.

В конце 2005 или 2006 года Тиньков основал Tinkoff Credit Services (TCS), российский банк, который предоставляет своим клиентам финансовые и банковские услуги в режиме онлайн. Через иностранную компанию Тиньков косвенно владел большинством акций TCS.

В октябре 2013 года Tinkoff Credit Services провела первичное публичное размещение акций (initial public offering, IPO) на Лондонской фондовой бирже, что привело к тому, что активы Тинькова после этого имели рыночную стоимость более 1,1 миллиарда долларов. Через три дня после публичного размещения Тиньков отправился в посольство США в Москве, чтобы отказаться от гражданства США.

По закону, Тиньков должен был подать в США первоначальное и ежегодное заявление об экспатриации. Эта форма требует, чтобы экспатрианты с капиталом в 2 миллиона долларов или более сообщали в IRS о продаже своих активов по всему миру. Затем налогоплательщик должен отчитаться и уплатить налог на прибыль от любой такой продажи.

Тиньков солгал и сказал своему бухгалтеру из США, что у него нет активов выше 2 миллионов долларов; 6 февраля 2014 года он подал фальшивую налоговую декларацию за 2013 год, в которой указывался доход всего $205 317. Кроме того, он не сообщил ни о прибыли от продажи своей собственности на сумму более 1,1 миллиарда долларов, а также не уплатил применимые налоги. Всего Тиньков нанес налоговый убыток в размере 248 525 339 долларов.

По этому обвинению Тиньков был арестован 26 февраля 2020 года в Лондоне. С тех пор он оспаривает экстрадицию по медицинским показаниям.

Слушание приговора назначено на 29 октября. По условиям соглашения о признании вины, Тиньков соглашается выплатить не менее 506 828 377 долларов, включая налоги 2013 года, штраф за гражданское мошенничество и установленные законом проценты по налогу на общую сумму 448 957 108 долларов, а также налоговые обязательства за другие годы, которые Тиньков признал, что он должен.

Согласно условиям соглашения о признании вины, стороны согласились рекомендовать уже отбытый срок в качестве наказания в виде лишения свободы, после освобождения Тинькофф должен будет провести под надзором и заплатить дополнительный штраф в размере 250 000 долларов.