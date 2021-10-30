Жителям Лос-Анджелеса, чей доход ниже федерального уровня бедности, будут платить $1000 ежемесячно.

В Лос-Анджелесе стартовала программа гарантированного дохода, по которой тысячи жителей города будут получать $1000 долларов в течение одного года, деньги могут быть потрачены на любые покупки. Прием заявок прекращается 7 ноября.

Те жители Лос-Анджелеса, которые будут выбраны для участия в программе, должны будут документально подтвердить, что они: живут в Лос-Анджелесе, доход либо равен, либо ниже федерального уровня бедности и др.

После подтверждения участия в программе гарантированного дохода, участник он получит дебетовую карту, на которую ежемесячно будут приходить $1000 долларов. Ожидается, что первые выплаты начнутся уже в январе 2022 года.