Славянин из Сакраменто признан виновным в пытках и ограблении

Даниил Москвич (Danyyil Moskvych) признан присяжными виновным в пытках, нанесении тяжких телесных повреждений и ограблении первой степени. Присяжные также признали верным утверждение о том, что Москвич нанес серьезные телесные повреждения при совершении ограбления.

Согласно офису прокурора округа Сакраменто, Москвич и потерпевший проживали в одной квартире с отдельными комнатами. В январе 2021 года Москвич на длительное время уезжал за границу. Во время этой поездки арендатор забрал из комнаты Москвича его вещи и сказал потерпевшему, что Даниил Москвич не вернется. Он также сказал потерпевшему, что тот может переехать в комнату Москвича.

4 февраля 2021 года пострадавший проснулся от того, что рядом с кроватью кто-то стоял, это был Даниил Москвич. Москвич обвинил потерпевшего в присвоении его имущества, хотя потерпевший попытался объяснить ситуацию.

Однако Москвич напал на жертву, ударив кулаком по голове, лицу и телу 20-30 раз. Пострадавший начал терять сознание, Москвич связал его руки и ноги и продолжал бить его по лицу. Потерпевший предложил Москвичу взять свой кошелек, чтобы остановить избиение. Москвич взял бумажник, заставил потерпевшего сообщить пин-коды, заклеил ему рот лентой и покинул дом с вещами, принадлежащими жертве. Впоследствии пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами, в том числе с многочисленными переломами лица.

Даниилу Москвичу грозит максимальное наказание в виде 16 лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 19 ноября 2021 года.