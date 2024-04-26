В районе залива Сан-Франциско можно купить однокомнатную квартиру всего за $148 500.

Если ваш годовой доход на одного человека составляет $78 550 или меньше, на двоих $89 750 или меньше и на троих $100 950 или меньше, то вы отвечаете требованиям и можете купить квартиру в Эмеривилле, город по соседству Оклендом в Ист-бэй, по цене ниже рыночной – всего за $148 500.

Такова цена однокомнатной квартиры в огороженном новом жилом комплексе The Andante, находящимся по адресу 1121 40th Street. В квартире площадью 622 квадратных фута помимо спальни, жилого пространства и кухни есть одна ванная комната и встроенная стиральная машина с сушилкой. В комплексе есть благоустроенные внутренние дворы, фитнес-центр, гидромассажная ванна и парковку.

Неподалеку находятся обновленный торговый центр Bay Street и Bart станция MacArthur.

Ежемесячная оплата местного ТСЖ (HOA) составит $588.

Такие доступные предложения жилья по цене ниже рыночной (BMR) часто являются результатом инвестиций штата в строительство доступного жилья или политики «инклюзивного жилья», которая обеспечивает строительство доступных домов в жилых комплексах.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship