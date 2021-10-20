В Сакраменто поддержали Алексея Навального

На днях в Сакраменто состоялся пикет в поддержку петиции с требованием отмены закона об “иностранных агентах”, за свободу слова в России и с требованием освобождения всех политических заключённых.

Как сообщили “Славянскому Сакраменто”, группа активистов собралась у размещенного в одном из районов столицы Калифорнии билбордов с призывом освободить из тюрьмы известного российского оппозиционера Алексея Навального. Установку билборда в интервью нашему изданию прокомментировал ее инициатор Алекс Товариан:

“Это.. первый шаг того, что мы можем делать как община. И, может быть, сегодня эта поддержка Навального, а завтра это будет сбор финансовой помощи для детей больных лейкимией,” – сказал Товариан.

“Алексей Навальный, без сомнения, один из уникальнейших политиков современности, живой, смелый и яркий лидер. Его пытались убить, его посадили в тюрьму, и даже оттуда он вдохновляет нас своим чувством юмора и фантастической силой духа. “Боритесь,” – говорит он нам, а я за вас посижу. Не думайте обо мне. Требуйте освобождения всех политических заключённых…. И мы не должны молчать. Когда под каток репрессий попадают невинные люди, наш долг помнить о них и помогать им, биться за них в меру наших сил и возможностей. Потому что кто, если не ты? Спасибо Алексу Товаряну, который своим поступком напомнил нам всем ещё раз о необходимости борьбы: за гражданские права в России, за свободу слова и безопасность независимых СМИ. Спасибо неравнодушным представителям русскоязычной диаспоры, что не отводят глаза и требуют соблюдения гражданских прав в стране, чьи многие граждане отчаялись уже добиться справедливости. Более 60 политических активистов вышло вчера в Сакраменто потребовать освобождения Алексея Навального и всех политических заключённых,” – заявила организатор акции Анна Бербенева.