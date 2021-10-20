Калифорнийские родители протестуют против обязательной вакцинации детей от COVID-19

В понедельник более тысячи человек собрались у Капитолия Калифорнии, протестуя против указа губернатора Гэвина Ньюсома об обязательной вакцинации от COVID-19 для детей, учащихся школ. Многие родители пришли на митинг с детьми, надеясь, что их отсутствие на уроках в школе станет сигналом для чиновников.

У родителей были таблички с надписями: «Мои дети не станут научным экспериментом, чтобы вы чувствовали себя в безопасности» и «Мое тело – мой выбор».

Указ губернатора Ньюсома сделал Калифорнию первым штатом в США, заявившим, что после получения полного одобрения будет требовать обязательную вакцинацию от COVID-19 для школьников. Этот указ не вступит в силу до окончания учебного семестра, который начнется после полного одобрения вакцины FDA. По заявлениям чиновников, это требование может вступить в силу уже следующей осенью.