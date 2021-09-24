Юридическая фирма The Prinz Law Firm рассказала о своем видении ситуации с освобождением от вакцинации от COVID-19 по религиозным и медицинским показаниям для наемных работников.

Особое внимание обращается на то, что работодатель может потребовать, чтобы все сотрудники прошли вакцинацию в рамках законных требований по охране здоровья и безопасности, связанных с работой и соответствующих деловой необходимости. Отрасли, в которых сотрудники работают с клиентами и представляют больший риск для других, будут иметь более веские аргументы в пользу введения обязательной вакцины. Обязательства по вакцинации часто считаются разумными и необходимыми в сфере здравоохранения, а иногда и среди работников по уходу за детьми.

В соответствии с Законом о безопасности и гигиене труда (the Occupational Safety and Health Act, OHSA) работодатели обязаны обеспечивать своим работникам безопасную и здоровую рабочую среду. CDC и Комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC) определили, что COVID-19 соответствует определению «прямой угрозы», способной вызвать повышенные меры безопасности на рабочем месте. Хотя EEOC еще не выпустил руководство по обязательному применению вакцины COVID-19 на рабочем месте, правила и рекомендации этих федеральных агентств в настоящее время предоставляют работодателям гибкость для введения различных политик безопасности.

Получается, что если работник отказывается получить вакцину, работодатель имеет законное право уволить этого человека, но есть исключениями.

Религиозное освобождение

Как поясняет The Prinz Law Firm, в соответствии с разделом VII Закона о гражданских правах 1964 года люди имеют право не подвергаться дискриминации по признаку религии. Многие люди возражают против прививок из-за своих религиозных убеждений. Работодатели обязаны соблюдать религиозные обряды и обычаи, если это не создает чрезмерных трудностей для бизнеса. При этом понятие «Религия» имеет очень широкое определение и включает не только организованные религии, но и неформальные верования, нетеистические и моральные убеждения.

Работодателю необходимо будет определить, что у сотрудника действительно есть причины для религиозного освобождения работника, и как только оно будет подтверждено, работодатель должен найти варианты для осуществления рабочей деятельности сотрудника: например, смягчение требования к ношению маски, изменение рабочих обязанностей в соответствии с социальным дистанцированием, корректировка графика работника или разрешение работнику работать из дома.

Если же работодатель установит, что работник добивается освобождения по нерелигиозным причинам, он может отклонить просьбу работника.

Медицинские причины

К медицинским противопоказаниям сделать прививку относятся: аллергия на компоненты вакцины, наличие в анамнезе синдрома Гийена-Барре или другие заболевания, которые делают вакцину опасной для человека. Если человек заявляет о наличии медицинских оснований для освобождения от вакцины, работодатель может потребовать, чтобы работник предоставил справку от врача.

Но прежде, чем искать юридическое решение The Prinz Law Firm рекомендует сначала просто поговорить с работодателем, чтобы найти устраивающее всех решение.