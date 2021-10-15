В районе Залива Сан-Франциско снимают требования к ношению масок

Следом за Сан-Франциско и округе Марин округ Контра-Коста снимает требованию к ношению масок внутри помещения.

“В связи с сокращением случаев COVID-19 и количества госпитализаций, 1 ноября округ Контра-Коста отменит требования к ношению масок в некоторых помещениях, где все полностью вакцинированы” – говорится в пресс-релизе департамента общественного здравоохранения округа.

Приемлемые условия – это контролируемые помещения, закрытые для широкой публики, включая офисы, тренажерные залы и фитнес-центры, пригородные транспортные средства сотрудников, закрытые занятия в колледже и организованные собрания в любых других помещениях, например религиозные собрания.

Согласно приказу, организаторам мероприятий необходимо убедиться, что все посетители, сотрудники полностью вакцинированы, также есть ограничение на количество человек — не более 100. Присутствующие также не должны иметь симптомов COVID-19.

При этом ношение масок внутри помещений остается в силе в общественных местах, таких как бары, рестораны и магазины розничной торговли.