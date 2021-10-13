Округ во Флориде оштрафован на $3,5 млн за введение обязательной вакцинации против COVID-19

Один из округов Флориды оштрафован на 3,5 миллиона долларов за введение обязательной вакцинации против COVID-19.

Во вторник департамент здравоохранения Флориды оштрафовал округ Леон на 3,5 миллиона долларов, заявив, что муниципалитет нарушил закон Флориды о «паспорте вакцины», который запрещает бизнесам и правительствам требовать от людей предъявления доказательств вакцинации от COVID-19.

Администратор округа Леон Винсент Лонг сказал, что требование округа о вакцинации законно и необходимо для обеспечения безопасности людей.

Стоит пояснить, что флоридский закон, запрещающий требовать предъявления доказательств вакцинации от COVID-19, вступил в силу в прошлом месяце, и его несоблюдение может повлечь за собой штраф в размере $5000. Однако он противоречит распоряжению администрации Байдена о том, что компании, в которых работает более 100 человек могут требовать от своих сотрудников подтверждение вакцинации или еженедельное прохождение тестирование на COVID-19.