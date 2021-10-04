В российском самолете изъяты фальшивые доллары на сумму более 6,5 миллионов долларов

В международном аэропорту Филадельфии в минувший вторник офицеры Таможенной и пограничной службы США (U.S. Customs and Border Protection, CBP) изъяли поддельные доллары на сумму $6 511 294, поступившие из России.

Согласно информации Таможенной и пограничной службы США, фальшивая валюта прибыла в пяти посылках с международным грузом из России; банкноты были помечены как деньги, которые федеральный закон считает поддельной валютой, при этом банкноты выглядели как настоящая валюта США.

Место назначения поддельных денег – адрес недалеко от Чикаго. В настоящее время фальшивые банкноты переданы агентам секретной службы.

По данным Секретной службы США, подделка валюты является прибыльным бизнесом и часто используется для финансирования незаконной деятельности, включая финансовое мошенничество, контрабанду наркотиков, терроризм и нападения на финансовые системы нашей страны.