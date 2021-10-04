Город Ранчо Кордова должен занять позицию и предложить свою общественную поддержку гражданам Беларуси

22 января 2016 года город Ранчо Кордова подписал Договор о дружбе с городом Гродно, Беларусь. В этом соглашении два города согласились, что они «будут поощрять другие сообщества присоединяться к дружеским отношениям в качестве средства содействия миру и благополучию всего человечества».

В Гродно (как и во всей Беларуси) под пятой режима Лукашенко нет ни мира, ни благополучия. По данным Правозащитного центра «Весна», не менее семи из 702 политических заключенных в настоящее время содержатся в исправительном учреждении №24 открытого типа в Гродно, Беларусь. Бесчисленное количество заключенных было задержано и, несомненно, прошло через это исправительное учреждение. Сталинские чистки Лукашенко независимых СМИ, рутинные пытки, внесудебные казни и ежедневные нарушения прав человека прямо противоречат основным правам человека, американским ценностям и духу, в соответствии с которым было подписано это соглашение.

В соглашении также говорится, что два города «приложат все усилия для развития взаимопонимания и дружеских отношений». Пришло время городу Ранчо Кордова «проявить себя» в «содействии миру и благополучию». Городской совет Ранчо Кордова должен занять позицию и предложить свою общественную поддержку жителям Гродно и гражданам Беларуси в знак солидарности с их борьбой за основные права человека – такие как свобода слова и право на самоопределение. Свободами, которыми мы пользуемся здесь, в Ранчо Кордова, если не принимаем их как должное.

“Как житель Ранчо Кордова, владелец малого бизнеса, ветеран Ирака и гражданин США, я прошу, умоляю, требую, чтобы местные выборные должностные лица (обязанные клятвой представлять свою общину) серьезно отнеслись к ситуации в Беларуси”, – говорится в петиции, размещенной в Фейсбуке.

Город Ранчо Кордова должен проводить формальные, публичные и символические действия, чтобы показать нашу непоколебимую поддержку беларусов, которые так сильно страдают уже больше года. Неспособность сделать это означает молчаливое одобрение действий режима, подрывает работу и жертвует бесчисленным количеством беларусов, борющихся за лучшее завтра.

Пресс-конференции, поднятие флагов, работа с диаспорой и искренняя защита от государственных и федеральных властей – это минимальные требования для моих местных избранных лидеров.

“Моя приверженность беларусам, на которых негативно повлияли средневековые репрессии Лукашенко, решительна и непоколебима. Я надеюсь, что местные избранные лидеры почувствуют то же самое перед лицом таких ужасных нарушений основных прав человека. Жыве Беларусь!” – заключает автор прошения.