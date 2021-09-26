Требования о вакцинации президента Байдена не распространяются на членов Конгресса или федеральную судебную систему.

Две недели назад президент Байден издал указ, требующих обязательную вакцинацию против COVID для федеральных работников, сотрудников и подрядчиков, работающих на федеральное правительство.

Но этот приказ распространяется на служащих и работников исполнительной власти и не подразумевает работников и служащих законодательной (Палата представителей и Сена) и судебной (суды) ветвей власти.