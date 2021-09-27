В Массачусетсе полицейские уходят в отставку из-за требования обязательной вакцинации от COVID-19

В Массачусетсе десятки полицейских уходят в отставку из-за требования обязательной вакцинации от COVID.

Правительство Массачусетса требует, чтобы до 17 октября все сотрудники исполнительной власти предъявили доказательства вакцинации от COVID, иначе они могут лишиться работы. В связи с этим требованиям десятки полицейских подали документы на увольнение, сообщает профсоюз The State Police Association of Massachusetts (SPAM)

Профсоюз, состоящий из 1800 членов, опубликовал следующее заявление на решение судьи, который отклонил запрос профсоюза о приостановлении действия указа губернатораБейкера на вакцинацию полицейских:

“Во время COVID мы были на передовой, защищая граждан Массачусетса и других регионов. Проще говоря, все, что мы просим,​​- это те же самые базовые условия, которые бесчисленное множество других отделов предоставили своим службам быстрого реагирования, и лечить заболевание, связанное с COVID, как травму при исполнении служебных обязанностей”.