Комитет Палаты представителей США одобрил санкции в отношении российских олигархов и менеджеров госСМИ

Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект с рекомендациями о введении санкций в отношении 35 человек из списка, который предоставили соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального.

В списке, который в феврале 2021 года Леонид Волков и Иван Жданов передали США и ЕС, указаны имена бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, главы “Роснефти” Игоря Сечина, председателя “Газпрома” Алексея Миллера, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, медиаменеджера и гендиректора “Первого канала” Константина Эрнста, главного редактора RT Маргариты Симоньян, председателя правления ВТБ Андрея Костина, директора Росгвардии Виктора Золотова и других чиновников, бизнесменов и людей из ближнего окружения президента Владимира Путина.

Политический советник и член аппарата Хельсинкской комиссии США Пол Массаро рассказал в твиттере, что если законопроект, внесенный представителями обеих партий, будет одобрен Конгрессом, то предложенный санкционный список должна оценить администрация президента Джо Байдена. Введение санкций остается на усмотрение Белого дома, и на это администрации дается полгода.

Законопроект о введении санкций в соответствии с “Глобальным актом Магнитского” внесли в Палату представителей конгрессмены: демократ Том Малиновски и республиканец Джон Кертис.

США весной из-за отравления Навального ввели санкции против главы ФСИН Александра Калашникова, главы управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, генпрокурора Игоря Краснова, директора ФСБ Александра Бортникова и других чиновников.

Санкции действуют также против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. В августе под санкции подпали семь сотрудников ФСБ, которых власти США считают причастными к отравлению Навального.

Инициатива соратников Навального против 35 граждан России вызвала резкую критику в прокремлевских СМИ и самом Кремле. Волков и другие инициаторы введения санкций указывали, что они направлены не против России, а против конкретных лиц. В интервью Reuters Леонид Волков говорил, что только персональные санкции против окружения Владимира Путина могут заставить Кремль задуматься об освобождении Навального.

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