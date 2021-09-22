Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН

Во вторник он провел встречу с представителями бизнеса, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН», – говорится в Telegram-канале офиса.

Отмечается, что в ходе визита у Зеленского запланированы встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций

Во вторник Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины.