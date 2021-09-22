Россияне США выбирают коммунистов

Голосующие за рубежом избиратели последовали стратегии «умного голосования», предложенной Алексеем Навальным, передает VOA.

Фото: Голос Америки

Итоги голосования, подведенные организаторами миссии наблюдения «Голосуй за рубежом», кардинально отличаются от расклада выборов в Госдуму, анонсированного ЦИКом. Российские избиратели в Нью-Йорке и в Вашингтоне массово поддержали КПРФ, руководствуясь стратегией «умного голосования». При этом «Единая Россия», по официальным данным якобы выигравшая выборы в российский парламент, на ряде участков уступила КПРФ, а партия «Яблоко» оказалась на третьем месте. Аналогичная ситуация наблюдается и в голосовании российской диаспоры в других странах, где было организовано наблюдение за выборами.

Победа КПРФ среди российской диаспоры США стала просматриваться уже по итогам экзитполов в Вашингтоне, организованных в рамках международной акции «Голосуй за рубежом».

Корреспондент «Голоса Америки», наблюдавший за ходом голосования у посольства России в США, убедился в этом в ходе разговоров с избирателями – в интервью большинство из них говорили, что сделали свой выбор в пользу КПРФ.

«Я никогда не думала, что я буду голосовать за КПРФ, – рассказала в беседе с «Голосом Америки» участница голосования Гаянэ. – Но я опиралась на «умное голосование», и я видела, что у этой партии больше всего шансов опередить «Единую Россию».

Многие опрошенные подчеркивали, что выбрали коммунистов не из-за симпатий к ним, а исключительно чтобы отобрать голоса у ЕР.

По данным экзитпола, из 304 избирателей, опрошенных на выходе из избирательного участка в Вашингтоне, 134 человека отдали свои голоса за КПРФ, 40 – за «Яблоко», 22 – за «Единую Россию» и 65 человек отказались отвечать.

При этом, в списках проголосовавших в посольстве наблюдатели зафиксировали на несколько сотен человек больше, чем показали данные экзитпола – 568 человек. Из которых, по данным итогового протокола УИК№8388, 191 человек отмечен как проголосовавший за коммунистов, 185 за «Единую Россию», а 54 – за «Яблоко».

Опрошенные «Голосом Америки» наблюдатели удивились расхождению, предположив, что свыше 200 незафиксированных ими избирателей, голоса многих из которых, похоже, и достались «Единой России», это голоса самих сотрудников посольства.

По данным официального протокола на сайте ЦИКа, победу на избирательном участке №8388, расположенном в посольстве РФ в Вашингтоне, одержал кандидат от КПРФ Андрей Гребенник, поддержанный «умным голосованием» и набравший 200 голосов избирателей. Представитель «Единой России» Александр Мажуга набрал 133 голоса.

В Нью-Йорке, где расхождений между данными экзитпола и результатами итогового протокола не наблюдалось, победа КПРФ оказалась еще более наглядной.

166 (52,37%) из 323 избирателей, проголосовавших на участке №8375 в Генконсульстве России в Нью-Йорке, проголосовали за КПРФ. «Яблоко» получило 31 голос (9,78%), а ЕР – 42 голоса (13,25%).

На участке №8274 в Нью-Йорке у КПРФ оказалось 217 голосов (57,56%) из 377. ЕР набрала там 58 голосов (15,38%), а «Яблоко» 37 (9,81%).

Практически аналогичные данные, свидетельствующие о выигрыше КПРФ с большим перевесом, были представлены координаторами экзитпола сразу по завершении голосования.

«Я вижу, что приходит большое количество людей голосуют согласно «умному голосованию». И мы вывели такой алгоритм, что люди, которые голосуют по «умному голосованию», они делятся с нами спокойно, мы записываем, общаемся сними, – рассказал «Голосу Америки» координатор экзитпола «Голосуй за рубежом» Сергей Наумов. – Ну а те, кто голосует за «Единую Россию», они все молчат и не хотят с нами идти на контакт».

По словам координатора акции «Голосуй за рубежом» Дмитрия Валуева, российская диаспора по всему миру в целом голосовала в соответствии со стратегией «умного голосования».

Алексей Горбачев, Евгений Маслов, VOA