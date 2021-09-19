Госдепартамент призвал Киев ускорить судебную реформу

На этой неделе Совет судей Украины принял решение, которое грозит срывом реальной судебной реформы в стране, передает Русская служба «Голоса Америки».

В четверг Госдепартамент выступил с заявлением, в котором говорится, что «судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства закона и привлечения иностранных инвестиций в Украину».

Напомним, что в июле Украина приняла важный закон, который дает возможность провести настоящую реформу судебной системы. Международные партнеры, как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки обновления главного судебного органа Украины – Высшего совета правосудия, в соответствии с новым законом. Однако 13 сентября Совет судей Украины отказался от выдвижения своих представителей для участия в процессе, что грозит сорвать проведение реальной судебной реформы.

«Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжать путь к евроатлантической интеграции, – указывается в заявлении Госдепартамента. – Судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит справедливость».

Украинский народ заслуживает всего этого, подчеркивается в документе.