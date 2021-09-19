В округе Лос-Анджелес будут требовать доказательства вакцинации для посещения баров

В округе Лос-Анджелес будут требовать доказательства вакцинации от COVID для посещения баров и виноделен.

Директор департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер сообщила в среду, что департамент издаст новый приказ, требующий подтверждение вакцинации от COVID-19 для всех клиентов и сотрудников баров, виноделен, пивоварен, ночных клубов и лаунджей в закрытых помещениях.

По ее словам, к 7 октября посетители и сотрудники должны будут получить как минимум одну дозу вакцины, а вторую – к 4 ноября.

При этом, приказ будет только настоятельно рекомендовать, а не требовать подтверждение вакцинации. Кроме этого, приказ вводит требование подтвердить получение прививки от COVID-19 или предъявить отрицательный результат теста на COVID для всех посетителей, сотрудников и участников «мегамероприятий» (т.е. в которых участвует 10 000 или более человек) на свежем воздухе. Это требование вступит в силу с 7 октября, при этом ношение масок является обязательным.