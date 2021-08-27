Уволенные за отказ от вакцинации могут не получить пособие по безработице?

Если работодатель заявляет, что обязательная вакцинация – это политика компании, то увольнение из-за отказа сделать прививку считается уважительной причиной, говорят юристы. В этом случае работодатель может выступить против выплаты пособия по безработице.

Все больше работодателей рекомендует своим работникам сделать прививку от COVID-19, но у всех организаций разный подход: некоторые продуктовые сети, например, Wegmans и Tops, говорят, что поощряют вакцинацию, но не требуют ее, а Walmart, Disney и Google требуют ее от сотрудников, чья работа связана с личным присутствием.