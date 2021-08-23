Русскоязычный пастор из штата Вашингтон скончался после заражения COVID-19

Пастор церкви Harvest Christian Center (штат Вашингтон), Николай Кулакевич умер в результате борьбы с COVID-19. Об этом на совместной странице на Фейсбуке написала его супруга Рената Кулакевич.

Как сообщалось ранее, Николай Кулакевич попав в реанимацию с подозрением на COVID-19 и с воспалением легких.

“Николай до сих пор в реанимации, кислород ниже 90. Говорить пока не может, организм сильно уставший, подаётся кислород на 100. Но медсестра сказала что ситуация становится лучше, тесты лучше. Слава Богу!” – сообщала жена пастора 14-го июля этого года. “Уже почти две недели Николай лежит в больнице, covid, воспаление лёгких. Знаю, что будут назойливые вопросы о прививках. Нет, не было прививки, потому что у него всегда были какие-ты сложности со здоровьем. Иммунитет был слабым. Не хотели ухудшить и так тяжелую ситуацию… Ситуация очень сложная, поддержите пожалуйста, кто сможет в молитвах”.

На церковном богослужении в минувшее воскресенье один из служителей церкви, Владимир Перекопский, сообщил о “тяжелом состоянии” пастора Николая. По его словам, некоторые члены церкви болеют коронавирусом.

В октябре 2017 г. “Славянский Сакраменто” сообщал о госпитализации Николая Кулакевича с круизного лайнера в Карибском море, где у пастора случился инсульт. Тогда с помощью сайта GoFundme члены церкви объявили сбор денег. В итоге на лечение священнослужителя было собрано свыше $100 тысяч долларов. Тогда жизнь пастора удалось спасти.

О дате похорон Кулакевича пока не сообщается.