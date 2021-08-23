“Вакцинация от COVID-19 – часть плана Антихриста” – русскоязычный проповедник из Огайо

Уличный проповедник из Огайо Игорь Багиров считает, что вакцинация от коронавируса, набирающая обороты в США и других странах мира, является частью плана глобальных политических сил по закабалению человечества. Об этом проповедник заявил в эфире подкаста христианского радиоведущего Эдуарда Гулого из Миннесоты.

Игорь Багиров является миссионером и пастором мессианской общины “Beth-El Messianic Ministries & Congregation” в штате Огайо. Общаясь в радиоэфире, мессианский служитель заявил, что вакцинация от коронавируса является частью глобальной программы чипизации как населения США, так и других стран мира.

“Что интересно с вакцинацией – очень сильные параллели с тем, что говорит книга Откровения, – говорит Игорь Багиров. – Эта прививка отличается от всех остальных прививок. Никогда такого в истории не было. Эта вакцина – этап, звенья того, что мы называем “метка Зверя в правлении Антихриста.”

Пастор ссылается на места из Священного Писания, где говорится, что в “последнее время” будет создано глобальное правительство, к власти придет человек, называемый Антихристом, чья власть закабалит население всех стран мира.

“Это (вакцинация – SlavicSac.com) подготовка, хотите – репетиция… вполне возможно – это звенья одной цепи,” – сказал Багиров.

При этом, заявляя о членах своей общины и семьи, среди которых произошел раскол на почве прививок от COVID-19, сам пастор не намерен вакцинироваться и не рекомендует это делать своим последователям. Проповедник “последнего времени” также утверждает, что мир стоит на пороге глобальной войны, ссылаясь на евангельскую книгу Откровения.

“Славянский Сакраменто” многократно сообщал об образовавшемся тренде среди русскоязычных жителей США, крайне скептически относящихся к вакцинации от COVID-19 и утверждающих, что вакцинация является частью глобального плана по закабалению человечества. Особенно распространено данное мнение среди радикальных евангельских христиан, которые считают, что с введением обязательной вакцинации их религиозным свободам придет конец.