Во Флориде открыто дело о сексуальной эксплуатации детей из Украины и Молдовы

18 августа был вынесен обвинительный приговор в отношении Newstar Enterprise, международного бизнеса, базирующегося во Флориде, которое содержало основанные на подписке веб-сайты сексуальной эксплуатации, посвященные «детским моделям», сообщает департамент юстиции.

Согласно судебным документам, Кеннет Пауэр (умер в возрасте 58 лет из Уэстона) был одним из основных членов Newstar Enterprise – интернет-бизнеса, нацеленного на коммерческую сексуальную эксплуатацию уязвимых детей под видом «детских моделей» с помощью веб-сайтов Newstar.

53-летняя Патрис Эйлин Виловски-Мевора из Тампы и 58-летняя Мэри Лу Бьоркман из Лутца недавно признали себя виновными в отмывании денег для Newstar Enterprise, им грозит до 20 лет лишения свободы в случае доказательства вины судом. Остальные члены Newstar Enterprise проживали в Европе.

Жена Кеннета Пауэра, 41-летняя Татьяна Пауэр из Уэстона, в настоящее время ожидает суда по обвинению в отмывании денег в связи с Newstar Enterprise. Максимальное наказание, в случае доказательства вины судом – до 100 лет лишения свободы.

Согласно судебным документам, основанное примерно в 2005 году Newstar Enterprise создавало, обслуживало, размещало и управляло веб-сайтами Newstar на серверах в Соединенных Штатах и ​​за рубежом. Чтобы наполнить веб-сайты Newstar контентом, члены Newstar Enterprise привлекали и нанимали подростков в возрасте до 18 лет для использования в качестве «детских моделей».

Используя завербованных детей-жертв, Newstar Enterprise произвела более 4,6 миллиона сексуализированных изображений и видео для распространения и продажи на веб-сайтах Newstar. На некоторых из этих изображений и видеороликах изображены несовершеннолетние, совершающие откровенно сексуальные действия. Например, изображены дети в возрасте 6 лет в сексуальных и провокационных позах, в костюмах полиции и чирлидеров, нижнем белье-стрингах, прозрачном нижнем белье, открытых купальниках, колготках и мини-юбках. Большинство детей-жертв были завербованы из Украины, Молдовы и других стран Восточной Европы.

Продажа якобы «детских моделей» на веб-сайтах Newstar принесла в ходе сговора более 9,4 миллиона долларов. Для получения этих денег участники Newstar Enterprise обманным путем открывали торговые и банковские счета в Соединенных Штатах и ​​отмывали доходы, используя фиктивную ювелирную компанию.

Обвиняемые также были уведомлены о том, что США намерены конфисковать в общей сложности 9,4 миллиона долларов, которые связаны с доходами от преступлений, в дополнение к недвижимому имуществу, находящемуся во Флориде.