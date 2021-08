Поможет ли мораторий на выселение арендаторам и арендодателям?

Из-за пандемии COVID и рекордного уровня безработицы миллионы американских семей не могут платить арендную плату. Центры по контролю за заболеваниями продлили федеральный мораторий на выселение до 3 октября. Но встает вопрос – а что будет дальше с арендаторами и мелкими арендодателями? И выдержит ли мораторий юридические проблемы?

Спикеры EMS – социальный эпидемиолог доктор Шонита Сеали-Джефферсон (social epidemiologist Dr.Shawnita Sealy Jefferson); журналист, редактор по работе с аудиторией и сообществом в Eviction Lab в Принстонском университете Хуан Пабло Гарнхам (journalist, Audience and Community Engagement Editor at the Eviction Lab at Princeton University Juan Pablo Garnham) и исполнительный директор Housing Now! (Калифорнийская коалиция защиты жилищного правосудия) Франциско Дуэньяс (Francisco Duenas, Executive director for Housing Now!) – обсудили федеральный мораторий на выселение и необходимость его продления, а также 47 миллиардов долларов федеральной помощи, доступной арендаторам и мелким арендодателям и препятствия на пути к получению помощи. Обсуждение было сосредоточено на ущербе психическому здоровью для выселенных семей, непропорционально более высоком уровне выселения цветных людей и на долгосрочных решениях для устойчивого жилищного строительства.

В начале августа федеральный мораторий CDC на выселение был продлен до 3 октября 2021 года, он действует для людей, пострадавших от пандемии и у которых доход составляет определенный минимум, не позволяющий оплачивать аренду в полном объеме, и в случае выселения есть угроза оказаться на улице. Хуан Пабло Гарнхам сообщил, что всего несколько штатов имеют отдельные свои моратории, более строгие, чем федеральный: Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вашингтон, округ Колумбия.

Он отметил, что в связи с мораторием встает большой вопрос, касающийся легального аспекта, и предполагается, что по его окончанию могут последовать юридические проблемы. Как он пояснил текущую ситуацию, CDC ввели мораторий, чтобы остановить распространение COVID-19, и жилье тесно связано со здоровьем. Тем не менее, по словам журналиста, в суды были поданы иски против моратория CDC, но судьи сочли, что распоряжения федерального агенства уместны в сложившихся обстоятельствах, в итоге дела направлены в апелляционный суд.

Также Хуан Пабло Гарнхам рассказал, что правительство предоставило помощь в размере 47 миллиардов долларов для помощи с арендой, но не все за ней обращаются по разным причинам: начиная с того, что сайты для подачи заявок некорректно работают и заканчивая тем, что лендлорды не всегда изъявляют желание сотрудничать с арендаторами. По его мнению, это может быть связано с тем, что им деньги нужны сейчас, а денег от правительства нужно ждать длительное время.

Кроме этого Хуан Пабло Гарнхам рассказал об исследовании, которое провела Eviction Lab, показавшее, что уровень заявок на запрос помощи Rental assistance выше там, где ниже уровень вакцинации. С точки зрения этнической принадлежности, под риском выселения чаще всего, согласно исследованию, оказываются чернокожие женщины.

Шонита Сеали-Джефферсон подчеркнула, что пандемия COVID-19 усилила уже имеющийся жилищный кризис, наиболее уязвимыми перед которым оказались представители цветных сообществ и этнических меньшинств из-за расизма. Она рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются выселенные семьи – это зачастую невозможность восстановить документы, вернуть личные вещи, мебель; дети вынуждены пропускать уроки, что выливается в их дальнейшем отставании по школьной программе. Нередко с проблемой выселения сталкиваются женщины-жертвы домашнего насилия как неудобные арендаторы, потому что собственники жилья “устают” от частых визитов полиции. Как минимум половина выселений происходит нелегально, заявила Шонита Сеали-Джефферсон.

Самая распространенная причина выселения, по словам Шониты – неуплата за аренду. Но, зачастую, для семей чернокожих американцев выселение – это проявление расизма, а не действие в ответ на неуплату, поэтому, с ее токи зрения, необходимо направить усилия на решения проблемы вопиющего расизма в обществе.

Франциско Дуэньяс со своей стороны рассказал о ситуации с Rental assistance в Калифорнии и отметил, что в Калифорнии наблюдаются значительные задержки в выплате помощи по арендной плате – некоторые заявители ждут их с марта, они не в курсе, ответил ли собственник жилья на запрос документов и т.п., что также замедляет процесс. Сейчас лендлорд и арендатор могут заполнить заявки отдельно. Например, собственники жилья могут заполнить заявку на получение помощи, даже если их арендаторы съехали, но за ними числится долг по аренде.

Также, как заметил Франциско, Калифорния использовала формулу распределения для выплаты средств с использованием общей численности населения, но не численности арендаторов с низким доходом. Из-за этого некоторые юрисдикции не получают достаточно фондов для помощи населению для покрытия расходов на аренду жилья.

Другая проблема, например, в Лос-Анджелесе: на подачу заявок арендаторам было дано окно в 1 месяц, и кто не успел ее отправить (как оказалось, много людей в принципе не было в курсе программ помощи), тот не может рассчитывать на нее. Поэтому организация Франциско Housing Now! добивается, чтобы сроки оформления заявок изменили. По его мнению, проблема получения денег Rental assistance не в том, что денег нет, а в процессе их получения, в бюрократии. Франциско Дуэньяс отметил, что собственники, которые платят ипотеку за сдаваемое жилье, также получают помощь Rental assistance, т.е. фонды выделены для помощи как арендаторам, так и собственникам жилья.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com