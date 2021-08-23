В Сан-Франциско будут увольнять невакцинированных работников служб быстрого реагирования

Сан-Франциско рекомендует отстранять от работы без сохранения оплаты работников служб быстрого реагирования, если они не вакцинированы.

В Сан-Франциско введена обязательная вакцинация для многих видов деятельности в помещении и для работников городских служб. А с 20 августа рестораны, бары и музеи проверяют наличие вакцинации для посетителей, находящихся в помещении. Но кроме этого, администрация города рекомендует отстранить сотрудников полиции, пожарных и помощников шерифа, которые отказываются сделать прививку против COVID-19.

Город рекомендует временно отстранить 8 офицеров, 7 пожарных и 2 помощников шерифа от работы без сохранения оплаты за то, что они не сообщили о своем статусе вакцинации. Но вопрос об отстранении остается на усмотрение начальников отделов. Однако поговаривают, что со временем они могут потерять работу.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о протесте некоторых полицейских против обязательной вакцинации.