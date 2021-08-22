В Калифорнии дети пошли в школу. Что изменилось для них в связи с COVID-19?

В Калифорнии в школах начался новый учебный год, на конференции EMS суперинтендант общественного обучения штата Калифорния Тони Термонд (Superintendent of Public Instruction Tony Thurmond) поделился своими приоритетами на предстоящий учебный год – от вопросов безопасности до того, что школы делают, чтобы помочь ученикам наверстать упущенное и устранить разрыв в расовом неравенстве в образовании.

Тони Термонд сразу обратил внимание, что все школы усилили протоколы безопасности в отношении COVID-19: обязательное ношение масок в школах, кроме того в школе доставлены тесты на COVID-19, показывающие результат за 15 минут, если у кого-то выявлено заболевание, то его отправляют на карантин; улучшение вентиляции в зданиях школ, очистка воздуха, оборудование классных комнат на свежем воздухе.

Значительную часть времени он говорил о вакцинации, о ее важности для сдерживания распространения заболевания, а соответсвенно, и для безопасности детей, которые страдают от Дельта варианта; о том, какие меры и действия (виртуальные таунхоллы с 60 000 калифорнийцами, встречи с медицинскими специалистами и др.) были приняты департаментом образования, чтобы просветить родителей о необходимости вакцинации. Суперинтендант Термонд отдельно отметил, что его собственные дети-подростки вакцинированы.

По его словам, некоторые школьные округа штата требуют обязательное подтверждение вакцинации у своих учеников от 12 лет и старше до конца октября. Он сообщил, что в настоящее время ожидается разрешения от FDA для вакцинации детей младше 12 лет (поэтому очень важно сделать прививки родителям таких детей). Те дети, кто не имеет привитии от COVID-19, будут регулярно сдавать бесплатный тест.

По словам Тони Термонда, много школьники испытывают психологические трудности из-за пандемии, поэтому они могут обратиться за консультацией в школах. Школьники также могут получить бесплатную еду (Universal meals) независимо от бэкграунда или дохода. Кроме этого, действует программа “Universal transitional kindergarten” для 4-летних детей.

Отдельно суперинтендант рассказал, что сделано, чтобы помочь школьникам из семей с низким доходом, т.к. до сих пор остается немало семей, у которых нет компьютера или доступа к высокоскоростному интернету. Дети из таких семей приотстали в программе и перед учителями стоит задача помочь им догнать ее. Штат выделил миллионы долларов на решение этой проблемы и обеспечение равных условий обучения для всех учеников.

Не обошел Тони Термонд внимание и проблему расизма, как он сказал – сейчас происходит пандемия расизма, резко выросло количество случаев агрессии по отношению к школьникам азиатского происхождения и жителям тихоокеанских островов. Поэтому в школах вводят занятия, на которых рассказывают о вкладе указанных групп населения в процветание Калифорнии. Школьным округам выделены гранты на проведение тренингов, на которых расскажут, как противостоять расизму в любом его проявлении против любых групп населения. При этом Тони Термонд подчеркнул, что любой родитель должен сразу же обращаться к учителю и директору школы, если считает, что в отношении его/ее ребенка проявляется расизм или, в принципе, что-то происходит.

Касательно масок Суперинтендант Термонд заявил, что в здании школ все должны быть в масках – как преподаватели, так и ученики согласно приказу губернатора. Если родители не хотят, чтобы ребенок носил маску, то в школе она будет предоставлена. “Это не политический вопрос, это вопрос безопасности,” – пояснил Суперинтендант Термонд.

В заключении Суперинтендант Термонд сказал, что все меры в итоге направлены на поддержание общей безопасности, поэтому он призвал сделать прививку тех, кто это не успел сделать (прививки бесплатные, страховка для них не нужна, иммиграционный статус не имеет значения), носить маски и беречь друг друга.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com