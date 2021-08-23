Медсестру из Хьюстона уволили за отказ от вакцинации против COVID-19

Бывшая медсестра Методистской больницы Хьюстона (Houston Methodist Hospital) Дженнифер Бриджес была уволена вместе с сотней других людей за отказ сделать прививку от COVID-19.

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С ее точки зрения, вакцина может иметь негативные последствия в будущем. При этом бывшая медсестра говорит, что не является «антиваксером» и что раньше делала прививку от гриппа.

Тем не менее, Дженнифер Бриджес говорит, что не сожалеет о своем решении.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о рекоммендации администрации города Сан-Франциско увольнять непривившихся полицейских, пожарных и других сотрудников экстренных служб.