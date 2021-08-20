Выходцам из СНГ предъявлены обвинения в укрытии иностранцев-нерезидентов в США

17 августа было обнародовано обвинительное заключение, в котором Михаилу Чугаю, Александру Моргунову, Владимиру Огородничуку были предъявлены обвинения в сговоре с целью укрытия иностранцев-нерезидентов и принуждении их остаться в США, а также в сговоре с целью отмывания денег.

Согласно обвинительному заключению, в период с августа 2007 года по июль 2021 года Михаил Чугай, Александр Моргунов, Владимир Огородничук и другие владели и управляли рядом компаний по подбору персонала в южной Флориде, включая Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC и Tropical City Group LLC. В обвинительном заключении говорится, что ответчики через эти кадровые компании способствовали трудоустройству в индустрии гостеприимства иностранцев-нерезидентов, которые не имели разрешения она работу в США.

В случае признания обвиняемых виновными каждому грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения за сговор с целью укрытия иностранцев и побуждение их остаться в Соединенных Штатах, и ​​максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор по отмыванию денег. По каждому пункту обвинения также предусмотрена возможность наложения штрафа и пребывание под надзором после отбытия наказания в виде лишения свободы.