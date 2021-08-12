Виталий Ясинский арестован по новому обвинению в сексуальном насилии 3-й степени

Согласно сообщению помощника шерифа округа Клакамас, штат Орегон, в пятницу, 6 августа 2021 года, полиция Кэнби остановила дорожное движение в связи с нарушением. Во время остановки водитель был идентифицирован как 40-летний Виталий Ясинский, которого сопровождала несовершеннолетняя девушка.

Как мы сообщали ранее, 10 июня детективы и помощники Управления шерифа округа Клакамас по делам о сексуальных преступлениях среди взрослых арестовали Ясинского по четырем пунктам изнасилования 3-й степени, пяти пунктам сексуального насилия 3-й степени, четырем эпизодам содомии 3-й степени, 7 пунктам обвинения в сексуальном развращении ребенка в Интернете 1 степени и шесть пунктов обвинения в проституции.

Виталий Ясинский внес залог, установленный в размере $250 000, и был освобожден из-под стражи, пока его снова не арестовали 6 августа.

Обеспокоенный безопасностью девочки, офицер полиции связался с детективами из отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве среди взрослых, которые прибыли на место происшествия, чтобы помочь в расследовании. Впоследствии Ясинский был арестован по новому обвинению в сексуальном насилии 3-й степени.

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Оба расследования продолжаются, но следователи полагают, что у Ясинского могут быть другие жертвы, поэтому офис шерифа округа Клакамас просит всех, у кого есть информация о преступной деятельности Виталия Ясинского, связаться с детективом Кайсером по телефону 503-655-8211, сославшись на дело CCSO № 21-952376. Любой, у кого есть информация, также может связаться с отделением службы поддержки шерифа по телефону 503-723-4949 или с помощью онлайн-формы электронной почты по этому адресу.