Демографические перемены могут оказать серьезное влияние на внутриполитические процессы, пишет корреспондент VOA Кен Бредемайер.

Демографический состав населения Соединенных Штатов быстро меняется. Это, как ожидается, найдет свое отражение в результатах новой переписи населения, проведенной в 2020 году, результаты которой будут обнародованы в четверг. Итоги переписи могут показать, что весь прирост населения США за последнее десятилетие пришелся на меньшинство, и что впервые за всю историю страны число белых американцев сократилось.

Бюро переписи населения в апреле сообщило, что, согласно последней переписи, которая проводится каждые 10 лет, в 2020 году в США проживали 331,4 млн человек, а рост населения с 2010 года составил всего 7,4%. Это самый медленный рост за всю историю существования переписи населения, первая из которых была проведена в 1790 году, за исключением десятилетия, на которое пришлась Великая депрессия 1930-х годов.

Хотя точные цифры не будут известны до тех пор, пока Бюро переписи населения не опубликует демографическую разбивку на основе прошлогоднего подсчета, по предварительным оценкам 59,8% населения страны сейчас составляют белые, и этот показатель впервые упал ниже 60%. Латиноамериканцы составляют 18,6% населения США, афроамериканцы – 12,5%, на азиатские и другие расовые меньшинства приходится 9,1%.

Кроме того, большинство населения младше 18 лет составляют расовые меньшинства, что говорит о дальнейшем росте их доли в населении страны в ближайшие десятилетия.

Некоторые демографы считают, что белые все еще могут оставаться крупнейшей отдельной расовой группой к 2045 году, но, вероятно, их численность будет меньше, чем у других расовых групп, включая латиноамериканцев, чернокожих, американцев азиатского происхождения и других.

Половина или более половины прироста населения среди меньшинств за последнее десятилетие пришлась на выходцев из Латинской Америки, которые удвоили свою долю в населении страны за последние три десятилетия.

Новые данные переписи сыграют важную роль во внутренней политике, поскольку законодатели штатов на большей части территории страны и политически независимые комиссии в некоторых штатах используют эту информацию для изменения географических границ законодательных округов Конгресса и органов власти штатов, которые в большинстве случаев, вероятно, будут использоваться во время выборов на протяжении до 2030 г.