Госдепартамент США: Мы внимательно следим за ситуацией с Навальным

По словам Неда Прайса, Соединенные Штаты поддерживают россиян, выступающих против репрессий и за подотчетность власти, передает Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент США осведомлен о предъявлении новых обвинений российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом, отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки», заявил в среду официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Нам известно об этом… Мы следим за ситуацией (с Алексеем Навальным – ред.) очень внимательно» – сообщил Нед Прайс.

По словам представителя Госдепартамента США, новые обвинения против Навального были выдвинуты «не только вслед за тем, что российские власти арестовали и поместили в заключение самого господина Навального, но и за разгонами, с применением насилия, российских граждан, которые вышли на улицы протестовать против этого ареста».

Нед Прайс также заявил, что США видят «попытки запугать и подавить те неправительственные, независимые организации, которые выступали как союзники Навального».

«Во многом это продолжение схемы поведения, вызывающей очень большое беспокойство. США продолжают выступать в поддержку многих россиян, которые, как мы это видели недавно, вышли на уличные акции с желанием подотчетности своего правительства и выражением своего стремления к большей свободе, с протестом против того уровня репрессий, объектом которых они стали», – заключил представитель Госдепартамента США.

Как сообщил ранее Следственный комитет России, 11 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в заключении в одной из российских колоний общего режима, было предъявлено новое уголовное обвинение «в создании организации, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний». Это обвинение может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

США неоднократно призывали российские власти освободить Алексея Навального, называя его отравление и арест недопустимыми. Вопрос о судьбе Алексея Навального поднимался президентом США Джо Байденом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в июне этого года в Женеве.