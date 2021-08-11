Facebook заблокировала около 300 аккаунтов из России – они занимались дезинформацией о вакцинах

Компания Facebook заблокировала более 300 фейсбук- и инстаграм-аккаунтов из России, связанных с PR-агентством Fazze, которое вело дискредитационную кампанию против вакцин от коронавируса. В частности, сеть аккаунтов распространяла мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от COVID-19.

Как отметили в руководстве соцсети, аккаунт Fazze заблокирован на платформах Facebook и Instagram. Дискредитационная кампания, которую вело агентство, была ориентирована прежде всего на аудиторию из Индии, Латинской Америки, в меньшей степени – на жителей Соединенных Штатов.

По информации Facebook, в ноябре и декабре 2020 года в соцсетях были размещены мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca превратит людей в шимпанзе. Пять месяцев спустя, в мае 2021 года, была поставлена под сомнение безопасность вакцины Pfizer – в Сети появился якобы просочившийся документ AstraZeneca. Примечательно, что обе фазы совпали с периодами, когда правительства ряда стран обсуждали экстренные разрешения на использование этих вакцин.

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