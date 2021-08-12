YouTube заблокировал аккаунт сенатора-республиканца за дезинформацию о ношении масок

YouTube заблокировал аккаунт сенатора-республиканца Рэнда Пола из Кентукки за дезинформацию о ношении маске COVID-19. Сервис на одну неделю отключил возможность загрузки видео, передает Голос Америки.

YouTube пошел на такую меру после того, как Пол опубликовал видео, в котором утверждается, что большинство масок неэффективны в борьбе с COVID-19. Ролик сенатора был удален. Согласно YouTube, у видеосервиса строгая политика в отношении распространения дезинформации о коронавирусе. «Мы применяем наши политики последовательно на всей платформе, независимо от спикеров или политических взглядов», – подчеркивается в сообщении YouTube.

Рэнд Пол ответил на решение видеосервиса, назвав блокировку «знаком чести». Однако признал за компанией «право забанить меня, если они того захотят», хотя это и опасно для свободы слова.

Сенатор стал вторым законодателем от Республиканской партии на этой неделе, которого социальные сети наказали за дезинформацию. Ранее Твиттер заблокировал аккаунт конгрессвумен из Джорджии Марджори Тейлор Грин.

Эксперты в области общественного здравоохранения неоднократно заявляли, что маски способствуют предотвращению заражения COVID-19, а вакцинация – самый эффективный способ сдержать распространение коронавируса и его заразного штамма «дельта».