В Лос-Анджелесе снова вводят обязательное ношение масок внутри помещений

В среду Городской совет Лос-Анджелеса проголосовал за то, чтобы городской прокурор подготовил постановление, требующее подтверждение хотя бы частичной вакцинации против COVID-19 для входа в большинство общественных мест города, включая рестораны, бары, тренажерные залы, концертные площадки, кинотеатры и магазины.

Наблюдательный совет округа Лос-Анджелес также рассматривает аналогичное постановление.

Главному аналитику по законодательным вопросам поручено работать с Департаментом экономических кадров и развития и городской прокуратурой, чтобы решить типы общественных мест, для которых нужно будет предъявлять подтверждение вакцинации.

Тем мне менее, есть люди, которые выступают против потенциального постановления, некоторые утверждают, что вакцины смертельны сами по себе или что это была форма сегрегации, и сравнивали происходящее с Холокостом.

По состоянию на 3 августа, из более чем 5 миллионов полностью вакцинированных жителей округа у 15 628 подтвердился COVID-19 согласно заявлению директора службы здравоохранения округа Барбары Феррер. Представители органов здравоохранения округа настаивают на вакцинации как на лучшей защите от COVID-19. Барбара Феррер сказала, что почти 90% пациентов больниц не вакцинированы, а в период с апреля по июль 96% людей, умерших от вируса, не были вакцинированы.