Впервые губернатором Нью-Йорка станет женщина

Заместитель губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул возглавит правительство штата после ухода губернатора Эндрю Куомо, став первой женщиной на этом посту.

Эндрю Куомо объявил о своей отставке во вторник, в связи с докладом генерального прокурора, в котором утверждалось, что губернатор сексуально домогался нескольких женщин, включая сотрудниц, и нарушал законы США и штата.

Будущий губернатор в кратком заявлении назвала решение Куомо «правильным поступком, который отвечает лучшим интересам жителей штата Нью-Йорк».