Калифорния взялась за массовую вакцинацию пользователей Medi-Cal

Калифорния потратит 350 миллионов долларов на прививки от COVID-19 для пользователей Medi-Cal.

Эти деньги являются частью плана по вакцинации большего количества населения штата по программе Medicaid, поскольку в штате наблюдается всплеск новых случаев, связанных с заразным дельта-вариантом COVID-19.

Программа Medicaid в Калифорнии является крупнейшей в стране по количеству пользователей – более 13,8 миллиона человек. Объявленные в пятницу льготы будут применяться примерно к 11,7 миллионам человек, которые получают медицинское страхование в частных компаниях, которые получают оплату от штата.

Несмотря на то, что Калифорния входит в число штатов с самым высоким уровнем вакцинации: около 76% жителей штата от 12 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины, уровень вакцинации среди пользователей программы Medicaid составляет 45%.

Согласно объявленному плану, Калифорния предлагает частным компаниям 250 миллионов долларов в качестве стимулов, если они увеличат уровень вакцинаций среди своих клиентов. Кроме этого штат также выделил 100 миллионов долларов на поощрительные выплаты людям – $50 на каждого, которые, как ожидается, будут в форме подарочных карт от продуктовых магазинов.