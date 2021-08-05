За время пандемии увеличилось количество операций по трансплантации печени на фоне развития острого алкогольного гепатита. Об этом говорит д-р Тереза Биттерманн из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета.

Не секрет, что употребление алкоголя за период пандемии COVID-19 увеличилось и достигло крайнего предела у некоторого числа людей, мы ранее писали об этой проблеме. Хотя обычно для того, чтобы развился гепатит от употребления алкоголя, требуются годы, некоторые врачи убеждены, что пандемия ускорила этот процесс.

Вредные свойства алкоголя известны всем, он вызывает воспаление не только в печени ( может развиться цирроз), но и других органах. Также есть признаки того, что у людей, перенесших бариатрическую операцию (хирургические процедуры, проводимые на желудке или кишечнике для снижения веса), проблемы со здоровьем на фоне употребления алкоголя развиваются быстрее.

В среднем, возраст пациентов, перенесших трансплантацию печени при остром алкогольном гепатите, как правило, от 40 до 50 лет.