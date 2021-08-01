После года пандемии COVID-19 проект округа Сакраменто призван благоприятствовать психическому здоровью и благополучию через общение и взаимопонимание.

Многие жители округа Сакраменто испытывают повышенный уровень гнева, стресса, тревожности и беспокойства, проведя более года жизни в условиях пандемии COVID-19, а также сталкиваясь с последствиями социальных волнений и несправедливости. Опрос, проведенный Data Foundation в рамках штата, показал, что более 25% калифорнийцев испытывают тревогу и депрессию по крайней мере 1-2 дня в неделю.

В округе Сакраменто, по разным оценкам, у более чем 300 000 жителей есть психическое заболевание, которое поражает мозг. На национальном уровне примерно каждый пятый взрослый столкнется с диагностируемым психическим заболеванием в течение своей жизни.

Несмотря на то, что обучение, поддержка и лечение общедоступны, две трети людей с психическим диагнозом, например, депрессия или травма, никогда не получали профессиональной помощи. Многие не обращаются за поддержкой или лечением, потому что опасаются, что потеряют работу, друзей или семью или окажутся изолированными из-за стигмы и дискриминации, связанных с психическим заболеванием.

“Психические расстройства, как и любые другие соматические заболевания или состояния здоровья, поддаются лечению, и выздоровление возможно, если доступны обучение и лечение, а также поддержка со стороны семьи, сверстников и сообщества,” – сказал доктор Райан Квист, директор Службы психического здоровья Департамента здравоохранения округа Сакраменто.

Как никогда важно поддерживать психическое здоровье и благополучие, поддерживая связи с теми, кто, возможно, испытывает трудности, – не только для их поддержки, но и для вашего собственного психического здоровья. Отправка заботливого сообщения, телефонный звонок или видеочат могут иметь решающее значение.

Вера также может быть важной частью выздоровления – либо путем улучшения отношений и налаживания связей с другими и самими собой, либо путем уменьшения чувства изолированности и одиночества, либо путем обеспечения ясности в том, что делает нас удовлетворенными и счастливыми.

«Если кому-то, кого вы знаете, больно, важно, чтобы он знал, что вы здесь, чтобы поддержать его, и что есть доступная помощь и поддержка,” – сказала Татьяна Шевченко, директор Российской службы информации и поддержки. “Нам всем необходимо поддерживать доверие среди наших друзей и членов семьи, чтобы они знали, что могут получить поддержку без осуждения при своем состоянии психического здоровья”.

Для получения дополнительной информации о проекте “Психическое заболевание: это не всегда то, что вы думаете”, ресурсах по психическому здоровью или личных историях членов местного сообщества, страдающих психическими расстройствами, посетите StopStigmaSacramento.org или ищите «Stop Stigma Sacramento» на Facebook, Instagram и Twitter.