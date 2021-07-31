Власти обещают бороться с дезинформацией среди русскоязычного населения

Санитарный врач округа Йоло доктор Эйми Сиссон (Dr. Aimee Sisson) рассказала KCRA3, что округ делает для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Власти обещают бороться с дезинформацией в соцсетях.

По словам доктора Сиссон, в округе Йоло увеличивается количество случаев COVID-19, 85% из которых – дельта вариант. Наблюдается рост госпитализаций, при этом роста смертности пока нет. Тем не менее, по словам чиновницы, еще слишком рано говорить об этом (росте смертности) от дельта-варианта, но он скорее всего произойдет.

Доктор Эйми Сиссон отметила, что в Уэст-Сакраменто низкие показатели вакцинации по сравнению, например, с Дэвисом.

“В городе большое количество русскоязычных и испаноязычных людей. Есть нерешительность и языковые барьеры,” – сказала окружной врач.

По ее словам, власти прилагают все усилия, чтобы устранить все эти факторы, но “есть много причин, по которым люди отказываются от вакцинации. Это варьируется от человека к человеку. В некоторых сообществах, особенно в русскоязычном, в социальных сетях существует изрядное количество дезинформации, с которой приходиться бороться”.

Как сообщает Davis Enterpise, нескольких месяцев Окружное Партнерство по вакцинам сообществ (Community Community Vaccine Partnership) уделяло особое внимание индивидуальной работе с вакцинами, особенно в латиноамериканских и русскоязычных общинах. В последние недели они провели разъяснительную работу лично и по телефону для 2600 человек.

Напомним, что власти округа Йоло при вакцинации предоставляют русскоязычных переводчиков.