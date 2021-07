Армянские бизнесмены из Сакраменто занимались многомиллионными откатами

Владелец агентств по уходу на дому и хосписoв в районе Сакраменто признал себя виновным в мошенничестве с Medicare.

48-летний Акоп Атоян из Глендейла признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью выплаты и получения откатов в сфере здравоохранения.

Согласно судебным документам, Атоян и его жена Лиана Карапетян владели агентствами по уходу на дому и хосписами в районе Большого Сакраменто: ANG Health Care Inc., Excel Home Healthcare Inc. и Excel Hospice Inc.

По крайней мере с июля 2015 года по апрель 2019 года Атоян и Карапетян платили и велели другим выплачивать откаты нескольким лицам за направление бенефициаров, включая сотрудников медицинских учреждений, а также супругов сотрудников. Среди получателей откатов были медсестра, работавшая в больнице в Сакраменто, директор по социальным услугам в учреждении для квалифицированного ухода и престарелых в Сакраменто, директор по социальным услугам в учреждении квалифицированного медицинского ухода в Розвилле.

Согласно информации Департамента юстиции, через агентства Атоян и Карапетян подали в Medicare в общей сложности более 8000 заявок на оплату медицинского обслуживания на дому и услуг хосписа. На основании этих заявлений Medicare выплатила приблизительно 31 миллион долларов. Из этой суммы Medicare выплатила агентствам более 2 миллионов долларов за услуги, якобы оказанные бенефициарам, но эти бенефициары были рекомендованы в обмен на откаты.

В рамках признания вины Атоян согласился выплатить 2 525 363 долларов в качестве возмещения Департаменту здравоохранения и социальных служб США. Он также согласился передать ту же сумму Соединенным Штатам.

Приговор Атояну будет вынесен 7 октября 2021 года, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в сфере здравоохранения и пяти годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью выплаты и получения откатов. Ему также грозит максимальный штраф в размере 250 000 долларов США. В отдельных случаях другие участники схемы откатов признали себя виновными и ожидают приговора.