В Калифорнии одобрен план на 35 миллионов долларов для первой в США программы гарантированного дохода.

В четверг законодатели Калифорнии утвердили первый в Америке план гарантированного дохода, в размере 35 миллионов долларов ежемесячных денежных выплат беременным и молодым людям, которые недавно покинули приемные семьи. План финансируется штатом и не предполагает каких-либо ограничений на то, как калифорнийцы, соответствующие требованиям, будут тратить полученные деньги.

Программа гарантированного дохода получила поддержку обеих партий. Законодатели Калифорнии предоставят местным властям право определять размер ежемесячных выплат, размер которых может варьироваться между $500 – $1000. Важной особенностью этой программы является то, что она не регламентирует ставить расходов и как можно было бы потратить деньги. Идея состоит в том, чтобы уменьшить стресс бедности, который вызывает проблемы со здоровьем и затрудняет людям поиск и сохранение работы, сообщает ABC7.

Местным органам власти необходимо будет подать заявки на получение денег и запускать свои программы, а Департамент социальных служб штата будет решать, кто получит финансирование.

У программы есть критики, так президент калифорнийской ассоциации налогоплательщиков Говарда Джарвиса (Howard Jarvis Taxpayers Association) Джон Купал считает, что программы гарантированного дохода – это «передача богатства от продуктивных людей к тем, кто может решить не работать». Он убежден, что более целесообразно было бы использовать деньги штата на стипендии или что-то еще, что стимулирует образование.