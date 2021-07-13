Гражданин России приговорен к 5 годам и депортации за взяточничество, мошенничество с визой и налоговыми сборами.

Согласно информации Департамента юстиции, 59-летний Леонид Тейф, гражданин России, 9 июля был приговорен к 5 годам тюремного заключения за подкуп государственного должностного лица, мошенничество с визой и ложные заявления в отношении иностранных финансовых интересов. Тейф и его жена, 43-летняя Татьяна Тейф, также лишатся активов на сумму 5 900 241 долларов США. Леонид Тейф будет депортирован в судебном порядке после отбытия наказания. Ранее в марте супруги Тейф заключили соглашение о признании вины.

В марте Леонид Тейф признал себя виновным в нарушении 18 U.S.C. § 201, даче взятки в размере 10 000 долларов федеральному чиновнику, 18 U.S.C. § 1546, в мошенничестве с визой, и 26 U.S.C. § 7206 (1), в подача ложной налоговой декларации. Татьяна Тейф признала себя виновной по отдельно поданной уголовной информации, в которой обвиняется в нарушении 18 Свода законов США. § 1015 (а), ложное заявление в иммиграционном документе. Оба согласились на конфискацию активов на сумму почти 6 миллионов долларов, также Тейф согласился на конфискацию огнестрельного оружия и на свою депортацию.

В декабре 2018 года Тейфу было предъявлено обвинение в даче взятки государственному должностному лицу, в заказном убийстве, в хранении огнестрельного оружия с стертым серийным номером, в укрывательстве нелегальных иностранцев и незаконном использовании визы, полученной по ложным заявлениям. Тейф также был обвинен в сговоре с Татьяной Тейф и другими по отмыванию денег, а также в нескольких налоговых обвинениях.

Как утверждается в судебных документах, в ходе расследования обвинений в отмывании денег Леонид Тейф пришел к выводу, что у Татьяны Тейф был роман с другим мужчиной. Леонид Тейф обсуждал с конфиденциальным источником ФБР факт убийства человека. Тейф также заплатил кому-то, кого он считал сотрудником Министерства внутренней безопасности США, 10 000 долларов, чтобы тот нашел этого человека и депортировал его из Соединенных Штатов.