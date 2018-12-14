Как объявил федеральный прокурор по Восточному судебному округу Северной Каролины Роберт Хигдон-младший, 12 декабря пятерым россиянам, проживающим в США, были предъявлены обвинения в серьезных федеральных преступлениях, включая отмывание денег, иммиграционное мошенничество и попытку убийства по найму. Бывший заместитель директора «Военторга» Леонид Тейф подозревается в подкупе, планировании убийства и других преступлениях.



Фото: FBITraining.org

57-летний Леонид Тейф обвиняется в подкупе государственного служащего, планировании убийства, владении огнестрельным оружием со стертым номером и незаконном получении американской визы.

Леонид Тейф, его жена Татьяна Тейф (41 год) и житель Иллинойса Алексей Тимофеев (37 лет) обвиняются в сговоре с целью отмывания денег.

Супруге Тимофеева Олесе (41 год) предъявлены обвинения в содействии незаконному въезду иностранного гражданина в США.

40-летний Алексей Поляков обвиняется в попытке получения гражданства Соединенных Штатов на ложных основаниях.

Согласно материалам уголовного дела, Тейф, который с 2010 по 2012 годы был заместителем директора «Военторга» (компании-подрядчика Министерства обороны России), организовал преступную схему по получению «откатов» за работы, выполняемые по государственным заказам. Часть полученных средств он распределял между участниками преступного сговора, а часть отправлял на подконтрольные ему банковские счета, в том числе в Соединенных Штатах.

Тейф и его сообщники открыли на свои имена более 70 счетов, на которые получили около 300 денежных переводов на общую сумму в 39,5 млн долларов. Подавляющее большинство этих переводов было совершено из стран, банки которых часто используются для отмывания денег. Алексей Тимофеев помогал Тейфу открывать в США подставные фирмы, в том числе компанию CTK Transportation, зарегистрированную в штате Иллинойс, и участвовал в нескольких транзакциях с полученными из России деньгами.

Также Леонид Тейф на ложных основаниях получил иммиграционную визу, указав в своей петиции, что направляется в США работать менеджером мультинациональной компании с годовым окладом в 110 000 долларов. Незаконным образом получил визу и Алексей Поляков, который умолчал о нескольких предыдущих арестах и исказил сведения об отбытом тюремном сроке.

В ходе следствия по этим преступлениям Федеральное бюро расследований получило информацию о том, что Леонид Тейф заподозрил свою жену Татьяну Тейф в неверности и решил убить ее предполагаемого любовника. Для этого он заручился поддержкой «киллера», который оказался информатором ФБР. Жертву должны были депортировать из Соединенных Штатов, а затем убить в России. Чтобы организовать депортацию, Леонид Тейф заплатил $10 000 сотруднику Министерства безопасности, который также оказался агентом под прикрытием. Когда план по высылке жертвы из страны сорвался, Тейф нанял «киллера» для убийства, передав ему $25 000 и пистолет со сточенным серийным номером.

Леониду Тейфу грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Татьяна Тейф, Алексей Тимофеев, Олеся Тимофеева и Алексей Поляков могут попасть за решетку на срок до 10 лет. После отбывания наказания они с большой вероятностью будут депортированы из США. Также федеральное правительство намеревается требовать конфискации имеющихся у обвиняемых денежных средств в сумме 39 миллионов долларов.